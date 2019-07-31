Трехсторонная контактная группа отказалась видеть нарушения террористами перемирия

В Минске уже перестали замечать "мелкие" нарушения перемирия

В среду, 31 июля, на заседании заседание Трехсторонней контактной группы представители Украины в очередной раз не смогли ничего добиться от террористов и их марионеток. Более того, в украинскую делегацию еще и вселились ОБСЕшники.

В среду, 31 июля, на своей странице в Facebook пресс-секретарь назначенного Владимиром Зеленским главой делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер написала об итогах переговоров с террористами.

По ее словам, "Трехсторонняя контактная группа констатировала сохранение режима тишины", хотя на самом деле на фронте с каждым днем бои все усиливаются. Сегодня оккупанты пять раз нарушали перемирие, применяя запрещенное минскими договоренностями крупнокалиберное вооружение. Но эти факты, как и постоянные обстрелы позиций ООС, в ТКГ, судя по всему, решили не замечать:

"Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - отметила Олифер.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что с 1 августа возле моста в Станице Луганской начнутся работы по разминированию территории, а боевики должны будут убрать свой блокпост, хотя сделать это они были обязаны уже давно.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших. В подгруппе с социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса" , - написала Олифер.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.