В ГБР отчитались о расследовании крушения Ан-26

Детективы делают упор в расследовании на проверку ремонта Ан-26

Авиакатастрофу учебного самолета Ан-26 расследуют как нарушение правил полетов и подготовки к ним. Именно так квалифицировали случившееся под Чугуевым детективы Государственного бюро расследований.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подчиненные исполняющего обязанности главы ГБР Алексея Сухачова уже провели ряд следственных действий на месте трагедии, а также назначили 26 судебно-медицинских экспертиз.

- Следователи осмотрели место событий, изъяли бортовые самописцы, образцы материалов почвы и самолетов, а также допросили более 40 свидетелей, - заявили в бюро. - Также получены образцы ДНК у 25 родственников погибших для идентификации останков. Детективы будут изучать документу по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете. Поданы семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетических молекулярных экспертиз".

В ГБР также заявили, что потребовали документы по ремонту двигателей самолета.

Напомним, вечером в пятницу, 25 сентября, вблизи военного аэродрома в Харьковской области разбился самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба. 25 человек погибли мгновенно, а двое курсанов выжили. Позже один из них скончался в больнице.

Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.

27 сентября спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения Ан-26.