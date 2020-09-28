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Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" Ан-26

13:30
Специалисты начали расшифровку черных ящиков Ан-26 - фото 1
Специалисты начали расшифровку черных ящиков Ан-26

Украинские специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Чугуеве Харьковской области.

Крушение Ан-26: Губернатор Харьковщины назвал вероятную причину катастрофы

Об этом сообщил вице-премьер Олег Уруский в Facebook.

"Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние. Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.

27 сентября спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения Ан-26.

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Крушение Ан-26 ГБР Новости Украина
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