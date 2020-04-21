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В ЕС недовольны безвизом для Украины и других стран "Восточного партнерства"

19:00
В ЕС хотят отменять безвизы - фото 1
В ЕС хотят отменять безвизы

Вместо ожидаемого для некоторых политиков и желаемого для нашей страны решения об отмене роуминга и интеграции экономик Украины, "Восточного партнерства" и ЕС, европейские депутаты высказали жесткую обеспокоенность последствий раздачи безвизов.

В документе, который опубликовало издание "Радио свобода", сказано о том, что члены Евросоюза не пришли к единому мнению о том, давать ли надежду членам "Восточного партнерства" на вступление в союз.

ЕС хочет предложить Украине отсутствие роуминга и интеграцию экономики

Кроме того, политики обеспокоены последствиями осуществленной визовой либерализации.

Соответствующий документ был написал в отве на коммюнике Европейской комиссии о "Восточном партнерстве", которое было представлено в прошлом месяце, и может быть принято в ближайшие дни.

По некоторым данным, против потенциального вступления Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана, Армении и Белоруси выступает Франция при поддержке подконтрольных Путину политиков из Италии и Австрии.

Впрочем, основной проблемой для нашей страны является то, что в вопросе приостановки безвиза все представители стран ЕС сходятся во мнении беспрекословно.

"Большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает беспокойство", - сказано в документе.

Масла в огонь подливает также и то, что Германия и Швеция официально жаловались в Брюссель на использование безвиза грузинскими преступными группировками для совершения у них краж.

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Евросоюз Грузия Молдова роуминг Экономика Новости
Радио Свобода
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