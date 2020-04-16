ЕС хочет предложить Украине отсутствие роуминга и интеграцию экономики

Европарламент готовит сюрприз для Украины

Депутаты Европейского парламента хотят выступить с призывом к созданию общего экономического пространства между ЕС и странами "Восточного партнерства" для постепенной их интеграции в союз.

Об этом сказано в проектах доклада, поступивших для вычитки в различные институты Европарламента.

Так, чиновники утверждают, что хотя в рамках сотрудничества со странами "Восточного партнерства" и не было прописано членство в ЕС, сама политика проекта подразумевает постепенную интеграцию государств в ЕС.

"Есть необходимость начать процесс создания общего экономического пространства, включая услуги, что будет способствовать более серьезному углублению экономической интеграции и сближению с политикой ЕС, а также более глубокому экономическому сотрудничеству между самими странами "Восточного партнерства", - сказано в документе.

Кроме того, европейские политики отметили важность интеграции шести стран проекта, в который входит и Украина, в в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единственный цифровой рынок.

Для нашей страны принятие Европарламентом этих предложений может означать создание режима без роуминга на всей территории ЕС, создание университета "Восточного партнерства" в Киеве, а также возможное усиление помощи от Брюсселя. В том числе и по противодействию агрессору, ведь в докладе указано осуждение агрессии России едва ли не в каждой стране, которая входит в "Восточное партнерство". Так что в рамках расширенного сотрудничества политики вписали предложение о создании расширенных международных миротворческих сил вдоль российско-украинской границы.

Этот документ в ближайшие дни будут обсуждать в комитете Европарламента по иностранным делам. Одобрить его смогут в мае. Но только в случае, если русские не смогут его заблокировать.