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В Чернобыле вновь возникли пожары: Раскрыты детали

11:50
В Чернобыле вновь возникли пожары: Раскрыты детали - фото 1
В Чернобыле вновь возникли пожары: Раскрыты детали

В Чернобыльской зоне вновь возникли пожары. На месте ЧП работают спасатели ГСЧС.

Пожары уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника: Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 июня в ГСЧС поступила информация о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20 ч. 40 мин. пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7 ч. 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 11 человек и 3 единиц техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, на данный момент в регионе наблюдается стабильная радиационная обстановка, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Что было ранее?

4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. 14 апреля из-за дождя пожары прекратились, пожарным лишь оставалось дотушить тлеющую траву.

Однако 16 апреля пожары возобновились с новой силой. Их удалось локализировать лишь 6 мая. Через неделю президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне.

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