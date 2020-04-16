В Чернобыльскую зону привезли 500 спасателей для усиления борьбы с возгораниями

В Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать пожар / Екатерина Асламова

После того, как долгожданный дождь потушил открытый огонь в зоне обязательного отселения, сотрудникам ГСЧС и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения осталось дотушить тлеющую траву. Площадь этих возгораний все равно оказалась огромной.

Вечером в среду, 15 апреля, член наблюдательного совета в госагентстве на своей странице в Facebook Ярослав Емельяненко написал пост о том, что в Зоне отчуждения снова разгорелись пожары.

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Впрочем, уже через час оказалось, что ситуация далека от описываемой чиновником, а сам он сообщение исправил:

"В Чернобыль везут полтысячи пожарных чтобы дотушить очаги возгорания".

Как сообщили в ГСЧС, 11 часов усиленному дополнительными подразделениями отряду огнеборцев не хватило для того, чтобы дотушить пожары. Хотя открытого огня и нет, тлеют трава, пни и древесина на огромной площади.

"Работа продолжается на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в ведомстве.