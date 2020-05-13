Пожары в Чернобыле полностью ликвидированы – Зеленский

Пожары в Чернобыле полностью ликвидированы – Зеленский

В среду, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на обращение главы государства.

"В последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Однако наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля из-за дождя пожары прекратились, спасателям лишь осталось дотушить тлеющую траву.

16 апреля пожары возобновились с новой силой.

6 мая ГСЧСникам удалось локализировать огонь в Зоне отчуждения.