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Пожары уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника: Раскрыты детали

Вчера, 21:59
Пожары уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника: Раскрыты детали - фото 1
Пожары уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника: Раскрыты детали

Пожары в Киевской области уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника.

В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали

Об этом сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - это лес, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья.

Пожары уничтожили 5 % Чернобыльского заповедника: Раскрыты детали - фото 199438

К счастью, животные крупных и средних размеров, а также птицы избежали огня. А вот маленьким представителям фауны повезло гораздо меньше. Больше всех пострадали мышевидные грызуны, амфибии, рептилии и насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

В будущем часть пройденных огнем территорий сотрудники заповедника планируют использовать в качестве научных полигонов для изучения процессов восстановления экосистем и особенностей распределения и депонирования радионуклидов после пожаров.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля из-за дождя пожары прекратились, спасателям лишь осталось дотушить тлеющую траву.

16 апреля пожары возобновились с новой силой.

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