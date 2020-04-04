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Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

Вчера, 19:24
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация - фото 1
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ДСНС вылетели из м. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них 40 ГСЧСников и 8 единиц техники. Работает авиация. Дополнительно к месту ЧП следуют 9 единиц техники и 40 спасателей.

Как уточняет источник, локализация огня усложняется повышенным радиационным фоном, однако угрозы населенным пунктам нет.

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ГСЧС Чернобыль пожар Новости Украина
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