Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

В субботу, 4 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ДСНС вылетели из м. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них 40 ГСЧСников и 8 единиц техники. Работает авиация. Дополнительно к месту ЧП следуют 9 единиц техники и 40 спасателей.

Как уточняет источник, локализация огня усложняется повышенным радиационным фоном, однако угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, Чернобыль массово заполонили сталкеры – ФОТО.