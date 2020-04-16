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В Чернобыле возник новый пожар – ФОТО, ВИДЕО

21:00
В Чернобыле возник новый пожар – заявление - фото 1
В Чернобыле возник новый пожар – заявление

В Чернобыльской зоне возник новый пожар.

По Киевщине влупила пылевая буря, есть первые жертвы - ВИДЕО

Об этом заявил глава агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко в Facebook.

В Чернобыле возник новый пожар – ФОТО, ВИДЕО - фото 198812

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Также есть новые возгорания на территории биосферного заповедника неподалеку Дитяток. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - отметил директор агентства.

В Чернобыле возник новый пожар – ФОТО, ВИДЕО - фото 198810

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля из-за дождя пожары прекратились, спасателям лишь осталось дотушить тлеющую траву.

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Чернобыль пожар ГСЧС Новости Украина
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