В центре Херсона неизвестные расстреляли авто с людьми (ФОТО)

В Херсоне расстреляли машину с высокопоставленным копом

Днем в четверг, 3 октября, на Тираспольской улице в областном центре произошло ЧП. Неизвестные на черном автомобиле подъехали к "Мерседесу", открыли по нему огонь и уехали.

Как рассказали в полиции, в результате нападения двое мужчин с серьезнейшими огнестрельными ранениями попали были госпитализированы медиками "скорой".

Свидетели случившегося утверждают, что киллеры передвигались на авто черного цвета. Впрочем, шансов найти злоумышленников совсем не много.

На месте ЧП работают следователи и патрульные. Туда выезжал даже начальник управления полиции в Херсонской области Александр Прокудин, который ввел в действие план "Сирена".

По факту преступления открыто уголовное дело по пункту первому части второй статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Пострадавшим - 50 и 42-летнему мужчинам - оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как утверждает депутат горсовета Виталий Богданов, стреляли в Юрия Бурого и Олега Фому. Первый известен тем, что занимал должность заместителя начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Херсонской области и проходил по ряду уголовных дел в качестве подозреваемого.