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В Киеве жестоко избили заместителя Кличко

10:40
Заместителя Кличко избили неизвестные - фото 1
Заместителя Кличко избили неизвестные

Вечером во вторник, 18 сентября, неизвестные напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Кто именно поколотил приближенного к Кличко чиновника, неизвестно.

Вполне может быть, что нападение связано с давлением на самого мэра в попытке показать, что сопротивляться отжиманию у него власти в столице командой Зе, не следует.

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Так или иначе, сам Слончак лишь рассказал медикам о том, что нанего напали в одном из подъездов дома номер 16 по улице Митрополита Василия Липкивского.

На место ЧП вызывали "скорую", а врачи госпитализировали пострадавшего с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы".

В парадном, где напали на чиновника, работали следователи. Впрочем, они не нашли никаких зацепок, которые могли бы привести к выяснению личностей агрессоров.

Примечательно, что сам Слончак живет в Василькове. Что именно он делал на Соломенке в ночное время, неизвестно.

Напомним, с момента вступления в должность президента Владимира Зеленского, приближенные к главе государства начали дерибан власти в Киеве. Для этого им нужно уволить Кличко или лишить его власти путем назначения на должность председателя КГГА своего человека.

Для достижения успеха даже переписали закон и запланировали внеочередные же выборы депутатов и мэра состоятся 8 декабря. Так что изменения с полнейшей перезагрузкой и очищением власти от команды Кличко не заставят себя долго ждать.

Главным претендентом на главенство в столице являются бывший гендир "плюсов" Александр Ткаченко и друг Андрея Богдана Андрей Ваврыш.

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Виталий Кличко Владимир Зеленский нападение Киев избиение КГГА Новости Украина
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