Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ / Новое время
В субботу, 7 сентября, узники Кремля наконец-то вернулись домой. Обмен между Украиной и Россией успешно завершен. Собрали для вас самые яркие комментарии по этому поводу.
Возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО)
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Президент Украины Владимир Зеленский был предельно краток.
Петр Порошенко назвал это радостным событием.
Журналист Аркадий Бабченко похвалил Бога и добавил, что это еще не все.
Юлия Тимошенко назвала это лучшим событием года.
Мустафа Найем сыронизировал по поводу россиян.
Журналистка Соня Кошкина констатировала уже известный факт.
Блогер Антон Ходза предельно рад.
Команда Зе отметила свои заслуги.
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович тоже нашел что сказать.
Напомним, что ранее в рамках обмена "35 на 35" украинская сторона отпустила на свободу Кирилла Вышинского и боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Реакция общественности вполне предсказуема.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, что ранее в рамках обмена "35 на 35" украинская сторона отпустила на свободу Кирилла Вышинского и боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Реакция общественности вполне предсказуема.
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