Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ

14:23
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ / Новое время

В субботу, 7 сентября, узники Кремля наконец-то вернулись домой. Обмен между Украиной и Россией успешно завершен. Собрали для вас самые яркие комментарии по этому поводу.

Возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО)
https://beztabu.net/novosti_t4952
Возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский был предельно краток.

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187279

Петр Порошенко назвал это радостным событием.

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187278
Журналист Аркадий Бабченко похвалил Бога и добавил, что это еще не все.

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187280

 
Юлия Тимошенко назвала это лучшим событием года.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187281
 
Мустафа Найем сыронизировал по поводу россиян.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187282
Журналистка Соня Кошкина констатировала уже известный факт.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187283
Блогер Антон Ходза предельно рад.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187284
Команда Зе отметила свои заслуги.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187286
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович тоже нашел что сказать.
Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187288
Напомним, что ранее в рамках обмена "35 на 35" украинская сторона отпустила на свободу Кирилла Вышинского и боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Реакция общественности вполне предсказуема.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, что ранее в рамках обмена "35 на 35" украинская сторона отпустила на свободу Кирилла Вышинского и боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Реакция общественности вполне предсказуема.

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