Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Узники Кремля вернулись домой: РЕАКЦИЯ СЕТИ / Новое время

В субботу, 7 сентября, узники Кремля наконец-то вернулись домой. Обмен между Украиной и Россией успешно завершен. Собрали для вас самые яркие комментарии по этому поводу.

Возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

https://beztabu.net/novosti_t4952

Президент Украины Владимир Зеленский был предельно краток.

Петр Порошенко назвал это радостным событием.

Журналист Аркадий Бабченко похвалил Бога и добавил, что это еще не все.