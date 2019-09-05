Владимир Зеленский Владимир Цемах Верховна Рада война на Донбассе

Украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО

12:20
Наш суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ВИДЕО, ФОТО - фото 1
Наш суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ВИДЕО, ФОТО

В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Он замешан в гибели лайнера MH17.

Трагедия МН17: виновный боевик "ДНР" вышел на волю

Об этом сообщают СМИ.

"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 г. о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья во время заседания и вынес "вердикт".

"Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно".

Украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО - фото 187169

Сообщается, что преступника планируют обменять на одного из украинских узников Кремля.

Тема обмена вполне согласуется с недавним заявлением призидента РФ Владимира Путина.

"Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил глава РФ.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17. 17 июля 2014 лайнер сбили боевики из комплекса "Бук".

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева.

Отметим, что на днях 40 депутатов Европарламента обратились в президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой не обменивать Цемаха. Во всяком случае до допроса с нидерландскими правоохранителями.

После обмена, который критикуют уже со всех сторон, ожидать появления боевика в Гааге уже не стоит.

Напомним, Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Цемах Расследование MH17 суд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Шуфрич и Рабинович не смогли спасти канал Медведчука от обструкции - фото 1
Жемчужину ТВ-империи Медведчука лишат лицензии
16:15
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ - фото 1
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ
14:30
В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...