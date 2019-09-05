Украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО

Наш суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ВИДЕО, ФОТО

В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Он замешан в гибели лайнера MH17.

Об этом сообщают СМИ.

"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 г. о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья во время заседания и вынес "вердикт".

"Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно".

Сообщается, что преступника планируют обменять на одного из украинских узников Кремля.

Тема обмена вполне согласуется с недавним заявлением призидента РФ Владимира Путина.

"Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил глава РФ.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17. 17 июля 2014 лайнер сбили боевики из комплекса "Бук".

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева.

Отметим, что на днях 40 депутатов Европарламента обратились в президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой не обменивать Цемаха. Во всяком случае до допроса с нидерландскими правоохранителями.

После обмена, который критикуют уже со всех сторон, ожидать появления боевика в Гааге уже не стоит.

Напомним, Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО.