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Зеленский жестко потроллил Супрун - ВИДЕО

11:48
Зеленский жестко потроллил Супрун - ВИДЕО - фото 1
Зеленский жестко потроллил Супрун - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский жестко потроллил главу МОЗ Уляну Супрун. Говорит, хорошо, что у него другой врач.

Супрун пожаловалась на Зеленского из-за его бесполезности

Об этом он заявил СМИ.

Отвечая на вопрос об Уляне Супрун, гарант заявил следующее:

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Явной похвалы от политика удостоился лишь глава МИД Павел Климкин.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей" , - заявил Зеленский.

Но вернемся к Уляне. Сама чиновница вовсе не против поработать с новым режимом.

"Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования – с 2020 года", - заявила Супрун.

Также министр (министресса?) добавила, что готова вести диалог с любой конструктивной силой.

Стоит отметить, что во время дебатов 19 апреля Зеленский раскритиковал медреформу, задав Порошенко вопрос "почему лекарства такие дорогие".

Немного погодя начали ходить слухи о будущем назначении главой Минздрава популярного педиатра Евгения Комаровского. Однако позже тот начал отрицать свое участие в политике.

 

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Ульяна Супрун Здоровье Павел Климкин Владимир Зеленский Новости Украина
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