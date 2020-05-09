"Усику – гражданство РФ": Промоутер боксера отреагировал на предложение

Промоутер Александр Красюк отреагировал на идею генсека Федерации бокса Умара РФ Кремлева предоставить Александру Усику российское гражданство.

Промоутер Александр Красюк отреагировал на идею генсека Федерации бокса РФ Умара Кремлева предоставить Александру Усику российское гражданство.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Этот человек (Умар Кремлев – прим. ред.) не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему", - кратко заявил Александр Красюк.

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, в начале мая украинском спорте разразился скандал: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

Спустя несколько дней имена спортсменов были внесены в базу "Миротворца".