Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО
Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО
Украинский боксер Александр Усик снова поехал в оккупированный Крым.
Фото и видео вояжа спортсмен опубликовал в Instagram.
"Вот это называется "Тренировка на свежем воздухе", - написал он.
Однако многие принялись критиковать спортсмена. И вовсе не за поездку, а за "плохую форму".
"Ты вообще Санек! Ну просто слов нет, ну как так, братское сердце! На ногах не то что пархаешь,ты еле их переставляешь, срочно худей!", ""Странная техника и катит ведь, кулаки не заворачивает, плечевой пояс и спина в ударах не участвуют, про ноги отдельная история", - пишут комментаторы.
Напомним, украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. И это будет очень скоро.
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