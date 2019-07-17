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Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО

10:44
Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик снова поехал в оккупированный Крым.

Назван лучший боксер мира. Это украинец

Фото и видео вояжа спортсмен опубликовал в Instagram.

"Вот это называется "Тренировка на свежем воздухе", - написал он.

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Однако многие принялись критиковать спортсмена. И вовсе не за поездку, а за "плохую форму".

Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО - фото 184374

"Ты вообще Санек! Ну просто слов нет, ну как так, братское сердце! На ногах не то что пархаешь,ты еле их переставляешь, срочно худей!", ""Странная техника и катит ведь, кулаки не заворачивает, плечевой пояс и спина в ударах не участвуют, про ноги отдельная история", - пишут комментаторы.

Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО - фото 184376

Напомним, украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. И это будет очень скоро.

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Александр Усик Крым бокс Instagram Новости Украина
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