Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО

Усик снова поехал в Крым– ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик снова поехал в оккупированный Крым.

Фото и видео вояжа спортсмен опубликовал в Instagram.

"Вот это называется "Тренировка на свежем воздухе", - написал он.

Однако многие принялись критиковать спортсмена. И вовсе не за поездку, а за "плохую форму".

"Ты вообще Санек! Ну просто слов нет, ну как так, братское сердце! На ногах не то что пархаешь,ты еле их переставляешь, срочно худей!", ""Странная техника и катит ведь, кулаки не заворачивает, плечевой пояс и спина в ударах не участвуют, про ноги отдельная история", - пишут комментаторы.

Напомним, украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. И это будет очень скоро.