Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротворца".
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Myrotvorets.center".
По данным источника, спортсмены были внесены в "черный список" из-за следующих действий:
- Отрицание российской агрессии;
- Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России;
- Манипуляция общественно значимой информацией, выступления против независимости украинского православия от подконтрольной России.
На данный момент Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не отреагировали на свое попадание в базу "Миротворца".
Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.
Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".
Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.
Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".
Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.
Напомним, "здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - ВИДЕО.