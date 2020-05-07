Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна

Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротворца".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Myrotvorets.center".

По данным источника, спортсмены были внесены в "черный список" из-за следующих действий:

Отрицание российской агрессии;

Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России;

Манипуляция общественно значимой информацией, выступления против независимости украинского православия от подконтрольной России.

На данный момент Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не отреагировали на свое попадание в базу "Миротворца".

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, "здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - ВИДЕО.