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Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна

13:58
Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна - фото 1
Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротворца".

"Здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Myrotvorets.center".

Усик и Ломаченко загремели в 'Миротворец': Причина хорошо известна - фото 199731

По данным источника, спортсмены были внесены в "черный список" из-за следующих действий:

  • Отрицание российской агрессии;
  • Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России;
  • Манипуляция общественно значимой информацией, выступления против независимости украинского православия от подконтрольной России.
Усик и Ломаченко загремели в 'Миротворец': Причина хорошо известна - фото 199730

На данный момент Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не отреагировали на свое попадание в базу "Миротворца".

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, "здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - ВИДЕО.

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Новости Украина Василий Ломаченко Александр Усик Миротворец
Без табу
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