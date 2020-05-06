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"Здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - ВИДЕО

08:40
"Здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды - фото 1
"Здравствуй, брат!": Усик и Ломаченко снялись для русской пропаганды

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывается о их дружбе с российскими спортсменами.

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Об этом сообщает "Громадське".

Картина создана при поддержке российского монастыря "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" и украинской обители "Киево-Печерская Лавра".

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", — говорится в описании к фильму.

Кроме украинских чемпионов, в фильме также снялись российские спортсмены - боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в сьемках принял участие глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, в 2019 г. он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

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Василий Ломаченко Александр Усик Киево-Печерская Лавра Новости Украина
Громадське
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