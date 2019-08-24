Усик отлупит Федосова? Боксер дал ответ
Украинский боксер Александр Усик рассказал, собирается ли он драться с россиянином Андреем Федосовым.
К облегчению русских фанатов нет, не собирается.
Об этом спортсмен заявил в Instagram.
"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин", - заявил Усик.
И добавил следующее:
Андрей Федосов
"Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал боксер.
Для справки
Андрей Федосов (род. 1986 г.) - российский боксер-супертяж. За время карьеры провел 34 боя, из них 31 - удачно (25 одержаны ноккаутом). В августе 2019 г. согласился провести бой с Александром Усиком, однако последний отказался от поединка.
Напомним, Усик вернется на ринг: названа дата.