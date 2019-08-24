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Усик отлупит Федосова? Боксер дал ответ

Вчера, 20:30
Усик отлупит Федосова? Боксер дал ответ - фото 1
Усик отлупит Федосова? Боксер дал ответ

Украинский боксер Александр Усик рассказал, собирается ли он драться с россиянином Андреем Федосовым.

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К облегчению русских фанатов нет, не собирается.

Об этом спортсмен заявил в Instagram.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин", - заявил Усик.

И добавил следующее:

Усик отлупит Федосова? Боксер дал ответ - фото 186486

Андрей Федосов

"Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал боксер.

Для справки

Андрей Федосов (род. 1986 г.) - российский боксер-супертяж. За время карьеры провел 34 боя, из них 31 - удачно (25 одержаны ноккаутом). В августе 2019 г. согласился провести бой с Александром Усиком, однако последний отказался от поединка.

Напомним, Усик вернется на ринг: названа дата.

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