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Усик попонтовался среди ватоподписоты, но его жестко унизили

11:00
Усика не смогли понять даже фанаты - фото 1
Усика не смогли понять даже фанаты

Прославленный украинский боксер с киселем из православия и шария в голове решил показаться умнее, чем является на самом деле. Причем полез он в такие дебри, что очевидность дешевых понтов поняли даже самые оголтелые его подписчики.

У себя в сторис в Instagram готовящийся к бою с Дереком Чисорой экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик запостил видяшку, в которой постарался сделать вид, что разбирается в классике.

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"Слушайте классическую музыку, только тогда вы становитесь классиками", - заявил Усик, включив у себя в машине часть из концерта Бетховена для фортепиано с оркестром №1 до мажор.

Вся фальш произошедшего была настолько очевидной, что даже самые преданные фанаты возмутились понтами "качающего разум" спортсмена решили высказать ему свое "фе". В комментариях к записи подписчики указали Усику на полное несоответствие его образа, поведения и предпочтений с тем, кем он желает казаться.

Усик попонтовался среди ватоподписоты, но его жестко унизили - фото 196583

Дело в том, что во многих своих интервью Александр признавался, что слушает в основном представителей российской эстрады, причем зачастую тех, кто является врагом Украины - Басту, Нигатива или артистов из группы "25/17". В тренировочном же лагере у Усика рубает Оля Полякова, которая к классике также никакой отношения не имеет, поскольку вместо исполнения стоящих в художественном смысле вещей предпочитает трясти грудью и кричать о шлепках. Так что старания Усика показаться интеллигентным никто не оценил.

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