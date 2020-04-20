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"Надо бороться!": Усик возмутился закрытием церквей на карантин - ВИДЕО

19:00
"Надо бороться!" Усик возмутился закрытием церквей на карантин - ВИДЕО - фото 1
"Надо бороться!" Усик возмутился закрытием церквей на карантин - ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик возмутился закрытием церквей на карантин из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью спортсмена Дмитрию Гордону.

"Когда я услышал, что закроют церкви, первое, что пришло мне на ум, — это возвращение в Советский Союз. Ну как сейчас, в 21 веке, можно позволить это сделать? И на этой почве у меня появилась внутренняя агрессия: нет, ни в коем случае, надо бороться за свою веру, ведь в Библии 365 раз повторяется: "не бойтесь", - заявил боксер, отметив свою "непокорность".

"Мы самые непокорные. Нам говорят сидеть дома, а мы не сидим дома. Нам советуют меры предосторожности, а мы их не соблюдаем. Я знаю, что вирус есть, но не надо делать из этого сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей", - добавил спортсмен.

Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, не так давно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих его просчетах и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.

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Александр Усик Пандемия коронавируса Пасха церковь Новости Украина
Без табу
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