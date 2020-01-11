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"Суть не в триколоре": Ломаченко "оправдался" за хвалу русскому спецназу – ВИДЕО

Вчера, 22:17
"Суть не в триколоре": Ломаченко "оправдался" за хвалу русскому спецназу – ВИДЕО - фото 1
"Суть не в триколоре": Ломаченко "оправдался" за хвалу русскому спецназу – ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихами на сетевую критику за репост видео с русским спецназом.

"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО

Соответствующий ролик спортсмен опубликовал в Instagram.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Ну а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть,

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают"

Как и в прошлый раз, далеко не все пользователи сети оценили взгляды Ломаченко, однако боксера это особо не смущает: скандальное видео со спецназом спортсмен так и не удалил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Отметим, что Ломаченко не единственный спортсмен с довольно странной позицией. Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

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Василий Ломаченко Россия Новости Украина
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