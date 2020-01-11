"Суть не в триколоре": Ломаченко "оправдался" за хвалу русскому спецназу – ВИДЕО
Украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихами на сетевую критику за репост видео с русским спецназом.
Соответствующий ролик спортсмен опубликовал в Instagram.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Вас здесь с запасом даже отложили.
Но от Христа не повернули вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Ну а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть,
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают"
Как и в прошлый раз, далеко не все пользователи сети оценили взгляды Ломаченко, однако боксера это особо не смущает: скандальное видео со спецназом спортсмен так и не удалил.
Отметим, что Ломаченко не единственный спортсмен с довольно странной позицией. Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".