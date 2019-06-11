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Укрзализныця втридорога закупит запчасти у России

11:20
Укрзализныця продолжает коррупционные закупки российских деталей - фото 1
Укрзализныця продолжает коррупционные закупки российских деталей

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" намерен заключить договоры с ООО "Техноэкотрейдинг" о покупке запчастей на 85 миллионов гривен. Именно эта компания победила в тендере, хотя предоставляет детали из России, да еще и намного дороже отечественных.

Согласно опубликованной филиалом компании документации, чиновники собираются заключить без малого 22 договора о покупке вагонных воздухораспределителей.

"Укрзализныця" покупает российские детали с переплатой в несколько раз

В каждом тендере участвовали две компании - ООО "Глория-Трейд" и "Техноэкотрейдинг". Каждая из них предлагала одну и ту же продукцию российского завода "Трансмаш", причем в поданных на тендер документах обе указали себя в качестве эксклюзивных представителей российского предприятия.

Торговаться в ходе тендера никто не собирался, поэтому победителем и выступил "Техноэкотрейдинг".

По данным "Наших грошей", в прошлом году на рынок поставок для "Укрзализныци" множество раз пыталось попасть предприятие "Харьковский механический завод "ФЭД", которое принадлежит "Укроборонпрому". Эта компания производит вагонные воздухораспределители, которые стоят 16 180 гривен - в два раза дешевле российских аналогов.

Тем не менее, выигранные "ФЭДом" тендеры до подписания договоров доведены не были.

Что же касается "Техноэкотрейдинга", то эта фирма за всю историю существования выиграла тендеров у "Укрзализныци" на без малого 700 миллионов гривен. Зарегистрирована компания на одном из дачных массивов под Киевом, а в документах сказано, что работают в ней два человека.

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Укрзализныця Коррупция закупки Россия Новости
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