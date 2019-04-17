"Укрзализныця" покупает российские детали с переплатой в несколько раз

12:40 17 апреля,

"Укрзализныця" подтверждает статус рассадника коррупции

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" проводит закупки деталей из России с завышением ожидаемой стоимости как минимум в два раза. Максимум - в пять. При этом чиновники создают искусственные условия на тендерах для победы нужных компаний.

Как утверждают журналисты "Наших грошей", в сентябре прошлого года филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" провел тендер на покупку скоростомеров для локомотивов и запчастей к ним на 25,5 миллиона гривен.

Сражались за возможность поставки две компании - ООО "Электротех" и ООО "НТП "Трансинвест". Разница между предполагаемой стоимостью контрактов составляла всего тысячу гривен, а детали оба участника предлагали одинаковые - пензенские скоростомеры от ОАО "Электромеханика".

В России при этом ценник на эти же товары значительно дешевле, чем проданные "Укрзализныце". В розницу скоростомеры стоят 38 тысяч рублей, или около 17 тысяч гривен. Украинская же корпорация закупала их по 86 тысяч гривен за штуку.

Примечательно, что украинские производители не могут производить локомотивные скоростомеры, поскольку для этого нужно проходить длительную процедуру согласования производства и допуска к применению. Сам же скоростомер совершенно не технологичен.

Но в "Укрзализныце" после согласования условий договора, зная, что переплачивают, решили увеличить количество закупаемых товаров, отдав 30,1 миллиона.

Зарегистрировали победителя торгов ООО "НТП "Трансинвест" в Киеве в середине 2014-го, аккурат в разгар активной военной кампании на Донбассе. Владельцем значится житель Крыма Максим Ковальчук, но найти компанию по адресу регистрации невозможно: в нем указан только номер дома.

Судя по результатам тендеров, филиал "Укрзализныци" заказывал у "Трансинвеста" детали не первый раз. Запчасти к дизелям тепловозов за 4,26 миллиона от ОАО "Коломенский завод" также уходили с огромной накруткой. К примеру, форсунки дизеля Д-49 обошлись государственному предприятию в 10800 гривен, тогда как в Украине такие же детали продают по 1800.

За пять лет компания с признаком фиктивности заключила договоры с "УЗ" на 450 миллионов гривен.

В 2017-м году "Укрзализныця" купила российских деталей в общем на 82 миллиона долларов.

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает...

К слову, задержанные чиновники, причастные к коррупции в оборонке, уже на свободе.