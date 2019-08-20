Украинские моряки скосплеили русских в Черном море и умерли

Украинские моряки умерли от отравления метиловым спиртом

Два члена команды танкера "Магус" скончались после того, как напились российского стекломоя. Судно находилось в Черном море возле российской Тамани, когда капитан корабля запросил медицинскую помощь для двух ослепших моряков.

Инцидент на российском танкере, который зарегистрирован на левую фирму под флагом Панамы, произошел в ночь на вторник, 20 августа.

Капитан "Магуса" вышел на связь с береговой охраной страны-террориста и сообщил о том, что на его борту находятся моряки, которые не поделились с другими членами экипажа и выжрали в два лица бутылку водки. Содержимое стекломоя оказалось метиловым спиртом, так что последствия не заставили себя долго ждать.

Пострадавшие, которые оказались устроившимися на российское судно украинцами, ослепли, а затем потеряли сознание. Сегодня утром их дотянули на берег с помощью буксира, но один из отравившихся моряков до попадания в больницу не дожил. Другой - впал в кому, но скончался уже в медицинском учреждении.

Всего же на судне находилось около 35 человек-членов экипажа. Несколько бутылок бухлишка, как утверждают коллеги отравившихся, моряки купили в порту перед выходом в море. А поскольку русские спиртное не выливают, отраву наверняка попытаются выпить в ближайшее время. Так что следующие жертвы обязательно будут.