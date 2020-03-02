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Украине подсунули по обмену пособников боевиков: Они издевались над заключенными

08:37
Украине по обмену подсунули пособников боевиков: Они издевались над заключенными - фото 1
Украине по обмену подсунули пособников боевиков: Они издевались над заключенными

Украине по обмену подсунули пособников боевиков, которые издевались над украинскими узниками в тюрьмах ОРДЛО.

Зеленский рассказал о новом обмене пленными

Об этом написал журналист Станислав Асеев в Facebook.

Украине подсунули по обмену пособников боевиков: Они издевались над заключенными - фото 196603

"Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он - о "людях", которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в "Изоляции", так и в поддержке "ДНР". От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту", - заявил работник СМИ, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский уже обо всем уведомлен.

"Он (президент – прим. ред.) тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев", - написал Асеев.

Как уточнил журналист, один из пособников боевиков Алексей Кусков уже больше двух лет на свободе (его обменяли ещё в декабре 17-го) и своей вины за произошедшее он не чувствует.

"В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - резюмировал Асеев.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

 

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Обмен пленными ДНР АТО Новости Украина
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