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Зеленский рассказал о новом обмене пленными

18:20
Зеленский рассказал о новом обмене пленными - фото 1
Зеленский рассказал о новом обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о проведении новых переговоров с РФ об освобождении украинских пленных.

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Об этом он рассказал в интервью СМИ.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

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Владимир Зеленский Обмен пленными Россия Новости Украина
Интерфакс Украина
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