Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус

Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус

В воскресенье, 15 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл спецборт SkyUp Airlines с украинцами, эвакуированными из Италии. Позже они прошли тесты на китайский коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Во время посадки на борт в Италии украинские медики замеряли эвакуированным температуру. У всех пассажиров она была в норме. На протяжении полета проводился медико-санитарный надзор.

По прибытии в Киев, украинские граждане сдали тест на коронавирус.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении МОЗ.

Следующие две недели прибывшие украинцы пробудут на карантине (на время возможного инкубационного периода – прим. ред.).

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.