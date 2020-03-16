Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус

08:30
Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус - фото 1
Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус

В воскресенье, 15 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл спецборт SkyUp Airlines с украинцами, эвакуированными из Италии. Позже они прошли тесты на китайский коронавирус.

В МИД издали инструкцию для украинцев, которые не успеют вернуться

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Во время посадки на борт в Италии украинские медики замеряли эвакуированным температуру. У всех пассажиров она была в норме. На протяжении полета проводился медико-санитарный надзор.

По прибытии в Киев, украинские граждане сдали тест на коронавирус.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении МОЗ.

Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус - фото 197281

Следующие две недели прибывшие украинцы пробудут на карантине (на время возможного инкубационного периода – прим. ред.).

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Италия Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов - фото 1
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов
11:32
В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом - фото 1
В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом
10:12
Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится? - фото 1
Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится?
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00