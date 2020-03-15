В МИД издали инструкцию для украинцев, которые не успеют вернуться из-за закрытия границ

Не успевающие вернуться в страну Украинцы получат такую возможность

В воскресенье, 15 марта, во внешнеполитическом ведомстве Украины опубликовали рекомендации для желающих вернуться на родину граждан, если они по тем или иным причинам не смогут прибыть в страну до момента прекращения авиаперелетов и закрытия КПВВ.

Так, с 00:00 17 марта всем находящимся за пределами страны украинцам придется обращаться в консульства, которые переходят на удаленную работу.

Кроме того, многочисленным заробитчанам рекомендуют зарегистрироваться в специальной системе МИД "ДРУГ", где они укажут все свои данные и смогут сообщить дипломатам о своем пребывании в том или ином государстве.

"Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы, - отметили работники министерства. - Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством за перегруженности горячей линии, следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях".

Писать послам и консулам можно в любое время, а в МИД обязуются организовать поддержку населения в режиме 24/7, правда отвечать людям могут со значительной задержкой.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.