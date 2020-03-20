Украина занимает последнее место по количеству тестов на коронавирус

Украина жестко проигрывает борьбу за обнаружение инфицированных

Научное издание из Our world in data из Оксфорда предоставило статистику работы властей стран мира, направленную на обнаружение инфицированных коронавирусом. И наш Кабмин вместе с лидерами МОЗ ее провалили настолько, что даже представить себе сложно.

Согласно официальным данным, Украина занимает последнее место по количеству тестирований как минимум среди тех государств, которые делятся такой информацией с ВОЗ.

И даже Пакистан обогнал нашу страну по этому важнейшему показателю, который дает возможность врачам определять людей, являющихся разносчиками заболевания. По состоянию на 17 марта в нашей стране было проведено всего 500 тестов, хотя власти рассказывали о закупке многих тысяч. Более того, пока рядовые граждане с симптомами коронавируса не могут получить четкий диагноз, политики типа Разумкова или родственники Юлии Тимошенко свободно пользуются своим положением и достают не слишком-то и нужные им тесты.

"В настоящее время тестирование в Украине осуществляет только одна лаборатория Центра общественного здоровья в Киеве. Однако существуют экспресс-тесты, которые распределяют по областям. По стране распределили уже более 40 тысяч экспресс-тестов", - заявил вчера главный санитарный врач Украины Олег Ляшко.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти только начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин толком никто не соблюдает - транспорт переполнен, а люди свободно гуляют и перемещаются по улицам.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.