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Украина занимает последнее место по количеству тестов на коронавирус

08:00
Украина жестко проигрывает борьбу за обнаружение инфицированных - фото 1
Украина жестко проигрывает борьбу за обнаружение инфицированных

Научное издание из Our world in data из Оксфорда предоставило статистику работы властей стран мира, направленную на обнаружение инфицированных коронавирусом. И наш Кабмин вместе с лидерами МОЗ ее провалили настолько, что даже представить себе сложно.

Согласно официальным данным, Украина занимает последнее место по количеству тестирований как минимум среди тех государств, которые делятся такой информацией с ВОЗ.

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И даже Пакистан обогнал нашу страну по этому важнейшему показателю, который дает возможность врачам определять людей, являющихся разносчиками заболевания. По состоянию на 17 марта в нашей стране было проведено всего 500 тестов, хотя власти рассказывали о закупке многих тысяч. Более того, пока рядовые граждане с симптомами коронавируса не могут получить четкий диагноз, политики типа Разумкова или родственники Юлии Тимошенко свободно пользуются своим положением и достают не слишком-то и нужные им тесты.

Украина занимает последнее место по количеству тестов на коронавирус - фото 197517

"В настоящее время тестирование в Украине осуществляет только одна лаборатория Центра общественного здоровья в Киеве. Однако существуют экспресс-тесты, которые распределяют по областям. По стране распределили уже более 40 тысяч экспресс-тестов", - заявил вчера главный санитарный врач Украины Олег Ляшко.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти только начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин толком никто не соблюдает - транспорт переполнен, а люди свободно гуляют и перемещаются по улицам.

Украина занимает последнее место по количеству тестов на коронавирус - фото 197518

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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