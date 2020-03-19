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Полиция будет карать работодателей из-за карантина

Вчера, 22:21
Полиция будет карать работодателей из-за карантина - фото 1
Полиция будет карать работодателей из-за карантина

Национальная полиция Украины будет наказывать недобросовестных работодателей, увольняющих сотрудников из-за карантинных мер.

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Об этом заявил замглавы НПУ Максим Цуцкиридзе.

По словам правоохранителя, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться в в полицию (ст. 172 УКУ "Грубое нарушение законодательства о труде").

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 51 000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет ", - сказал Максим Цуцкиридзе.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.

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