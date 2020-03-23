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Украина вступила в новую фазу борьбы с СОVID-19 – МОЗ

10:30
Украина вступила в новую фазу борьбы с СОVID-19 – МОЗ - фото 1
Украина вступила в новую фазу борьбы с СОVID-19 – МОЗ

Украина вступила во вторую фазу борьбы c коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Украину прибыли китайские тесты на COVID-19 - ФОТО

Об этом заявил глава МОЗ Илья Емец.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране ", - заявил глава Минздрава.

В чем будет заключатся усиление борьбы с СОVID-19, Емец не уточнил. Предположительно речь идет о введении чрезвычайного положения в Украине. Именно на этой мере и продолжает настаивать министр здравоохранения. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Илья Емец Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
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