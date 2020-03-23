В Украину прибыли китайские тесты на COVID-19 - ФОТО

В Украину прибыли китайские тесты на COVID-19

В ночь на 23 марта в аеропорт "Борисполь" прибыл груз с китайскими тестами на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Позже глава МВД Арсен Аваков уточнил, что под утро 23 марта Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест систем по областям (авиацией и спецавтомобилей). До конца дня тесты должны быть во всех регионах страны.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая заражения COVID-19, три из них имели летальный исход.