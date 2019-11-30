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Украина возобновит покупку русского газа. Оржель назвал условие

13:30
Украина возобновит поставки русского газа. Оржель назвал условие - фото 1
Украина возобновит поставки русского газа. Оржель назвал условие

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал о возможном возобновлении прямых поставок газа из России.

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Соответствующее заявление политик сделал в эфире передачи "Свобода слова".

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами (РФ – прим. ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал министр.

Украина возобновит покупку русского газа. Оржель назвал условие - фото 192099

Алексей Оржель

Отметим, что за день до этого Оржель провел встречу с представителями "Газпрома". По данным официальных источников, стороны обсудили "российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

О подобном повороте событий было известно и ранее, однако в Кабмине эти слухи решительно опровергали и заявили, что на данный момент "такие переговоры не ведутся".

Напомним, за последние месяцы РФ смогла заручиться поддержкой ФРГ и Дании для дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2", что в свою очередь приведет к уменьшению транзита российского газа через территорию Украины. В ответ США подумывают о санкциях против европейского бизнеса.

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Алексей Оржель Газпром Нафтогаз Россия Новости Украина
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