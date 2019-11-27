Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить?

Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить?

В среду, 27 ноября, Кабмин принял решение, которым исключается повышение цены на газ во время отопительного периода.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы гарантировано защищаем украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой. Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы тарифы гарантированно не повышались", - заявил глава Кабмина и подчеркнул, что все украинцы в будущем смогут присоединиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".

Алексей Гончарук

Как уточнил премьер, данное предложение позволит держать цену на газ в размере 8 грн за кубометр.

Напомним, 15 ноября Кабмин отменил постановление прошлого правительства, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение, что немного противоречит последним заявлениям правительства.

Постановление от 26 июня 2019 года №560 предусматривало граничные тарифы на отопление в 35,21 грн за 1 кв. м. ( без наличия счетчика – прим. ред.) и тариф на горчую воду в 75,74 грн за кубометр ( при отсутствии полотенцесушителей – прим. ред.).

Нынешний Кабмин счел эти нормы устаревшими и решил их отменить, поскольку они "противоречат требованиям МВФ и ставят под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения".