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Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить?

21:00
Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить? - фото 1
Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить?

В среду, 27 ноября, Кабмин принял решение, которым исключается повышение цены на газ во время отопительного периода.

Цена на газ возрастет. Но есть нюанс – заявление

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы гарантировано защищаем украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой. Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы тарифы гарантированно не повышались", - заявил глава Кабмина и подчеркнул, что все украинцы в будущем смогут присоединиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ".

Кабмин определил тариф на газ. Сколько будем платить? - фото 191943

Алексей Гончарук

Как уточнил премьер, данное предложение позволит держать цену на газ в размере 8 грн за кубометр.

Напомним, 15 ноября Кабмин отменил постановление прошлого правительства, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение, что немного противоречит последним заявлениям правительства.

Постановление от 26 июня 2019 года №560 предусматривало граничные тарифы на отопление в 35,21 грн за 1 кв. м. ( без наличия счетчика – прим. ред.) и тариф на горчую воду в 75,74 грн за кубометр ( при отсутствии полотенцесушителей – прим. ред.).

Нынешний Кабмин счел эти нормы устаревшими и решил их отменить, поскольку они "противоречат требованиям МВФ и ставят под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения".

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Алексей Гончарук Кабмин газ тарифы Новости Украина
РБК Украина
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