Украина закупит газ у России? Гончарук дал четкий ответ

Украина закупит газ у России? Гончарук дал четкий ответ

Намедни в СМИ начала распространятся информация о переговорах между Украиной и Россией касательно возобновления закупок газа. Правда ли это? Премьер-министр Алексей Гончарук поспешил дать ответ.

Об этом сообщает "РБК Украина"

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил премьер и подчеркнул, что Украина "не сдаст" своих интересов.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - подчеркнул глава Кабмина.

Отметим, что на данный момент вопрос транзита действительно имеет очень большое значение для Украины. В последние месяцы Россия смогла заручиться поддержкой ФРГ и Дании для дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2". В ответ США подумывают о санкциях против европейского бизнеса.

Напомним, 27 ноября Кабмин принял решение, которым исключается повышения цены на газ во время отопительного периода. Сколько мы будет платить?