Дания дала "добро" на Северный поток -2. Что известно?

Дания дала «добро» на Северный поток -2. Что известно?

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным СМИ, разрешение предусматривает проведение работ на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Напомним, что Дания была последней страной ЕС, которая до сих пор не разрешала строительство потока на своей территории: начиная с 2017 г. она неоднократно отказывалась от предложений российской компании.

Отметим, что строительство "Северного потока-2" может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС; кроме того этот проект сильно ударит по бюджету Украины.

А вот кого нельзя упрекнуть в твердости позиций, так это США. 25 марта американский Конгресс одобрил законопроект, направленный на сдерживание российских энергопоставок в Европу. По задумке авторов, будущий закон поможет "сократить зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из стран, таких как Российская Федерация, использующих энергетическую зависимость для ненадлежащего политического влияния" .