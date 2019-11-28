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РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит?

Вчера, 23:03
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит? - фото 1
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит?

В четверг, 28 ноября, в Вене Россия и Украина обсудили сотрудничество в газовой сфере.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики РФ.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - говорится в сообщении.

РФ и Украина обсудили 'газовое сотрудничество'. Что происходит? - фото 192046

Алексей Оржель

Как уточняет источник, стороны обсудили "российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

РФ и Украина обсудили 'газовое сотрудничество'. Что происходит? - фото 192047

Александр Новак

Отметим, что ранее в украинских СМИ уже появлялась информация о возможном возобновлении поставок российского газа в Украину. Однако в правительстве эти слухи решительно опровергли и заявили, что на данный момент такие переговоры не ведутся.

Напомним, в последние месяцы РФ смогла заручиться поддержкой ФРГ и Дании для дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2", что в свою очередь приведет к уменьшению транзита российского газа через территорию Украины. В ответ США подумывают о санкциях против европейского бизнеса.

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газ Нафтогаз Алексей Оржель Газпром Россия Новости
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