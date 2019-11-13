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Германия поддержала "Северный поток -2". Известно зачем

23:30
Германия поддержала Северный поток -2 - фото 1
Германия поддержала Северный поток -2

Бундестаг ФРГ проголосовал за новую Газовую директиву ЕС, которая дает зеленый свет Северному потоку-2.

В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным СМИ, новый закон, содержащий поправки, позволяет вывести из-под действия европейских норм часть Северного потока-2, что в своюю очередь поспособствует завершению его строительства.

Отметим, что данное решение поддержали правящий блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС и социал-демократы.

Против выступили лишь "Зеленые" и ультраправые члены парламента (Альтеранатива для Германии – прим. ред.).

Почему Германия поддержала "Северный поток-2"?

Старое газовое законодательство ЕС запрещало поставщику газа быть одновременно и его владельцем. Подобный расклад очень не устраивал "Газпром" и немецкие компании, которые инвестировали в "Северный поток- 2".

Желая упредить убытки для своего бизнеса, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ (социал-демократов – прим. ред.) решили подать законопроект, возвращающий Германии право самостоятельно решать вопросы газопроводов.

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.

Однако наша страна к такому сценарию готова. Во всяком случае об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель. Подробнее об этом читайте здесь.

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ФРГ Северный поток Германия Россия Новости Мир
Экономическая правда
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