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США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль

Вчера, 20:20
США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль - фото 1
США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль

США может сорвать запуск газового трубопровода "Северный поток -2". Но для этого нужны санкции.

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Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.

США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль - фото 191882

Елена Зеркаль

Отметим, что ранее о подобных мерах заявляла и американская сторона. По словам главы комитета Сената США по международным отношениям Джеймса Риша, американские санкции помогут убедить строительные фирмы прекратить работу над "Северным потоком-2", поскольку "это слишком дорого им обойдется".

США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль - фото 191883

Джеймс Риш

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

Напомним, Украина готова к остановке транзита русского газа.

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Северный поток США Елена Зеркаль Новости Украина
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