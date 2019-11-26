США сорвет запуск Северного потока-2. Но есть условие – Зеркаль
США может сорвать запуск газового трубопровода "Северный поток -2". Но для этого нужны санкции.
Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.
Елена Зеркаль
Отметим, что ранее о подобных мерах заявляла и американская сторона. По словам главы комитета Сената США по международным отношениям Джеймса Риша, американские санкции помогут убедить строительные фирмы прекратить работу над "Северным потоком-2", поскольку "это слишком дорого им обойдется".
Джеймс Риш
Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Этот шаг может привести к усилению экономического влияния РФ на страны ЕС и сильно ударить по бюджету Украины.
В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.
Напомним, Украина готова к остановке транзита русского газа.