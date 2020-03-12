УЕФА собирается отменить Евро-2020 из-за пандемии коронавируса

Футбольные соревнования по всей Европе могут перенести

Решение об отказе проводить главные футбольные соревнования Европы в этом году могут объявить в ближайшее время. Примечательно, что Евро-2020 должно было проходить в 12 странах-членах ЕС.

Как утверждают источники французского спортивного издания L'Equipe, 17 марта союз европейских футбольных ассоциаций готовится официально объявить о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе ЧЕ-2020 на следующий год.

Именно 17 числа представители 55 входящих в УЕФА ассоциаций, а также члены правления собрания европейских клубов и представители лиг соберутся на видеоконференцию для планирования связанных с пандемией Covid-19 действий.

Впрочем, функционерам, судя по всему, придется кардинальным способом реагировать на вызов, поскольку случаи заражения уже обнаружены во многих топовых клубов, а необходимость в карантине и обсервации футболистов уже может стать причиной срыва соревнований. Кроме того, массовые скопления людей, само собой, могут лишь в разы ухудшить ситуацию с распространением болезни.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не отстреливают реальной картины, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.