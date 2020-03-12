В МОЗ очень вяло отреагировали на то, что половина страны послала Кабмин с карантином

Ляшко обещает карать нарушителей карантина

Днем в четверг, 12 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во многом за счет усилий которого реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране никто не знает, начал посылать угрозы в космос все нарушителям карантина.

Так, по словам заместителя главы минздрава, за невыполнение решения правительства "грозит уголовная или административная ответственность".

И все бы ничего, только все угрозы Ляшко на самом деле невыполнимые, поскольку Кабмин издал исключительно рекомендательные инструкции. Впрочем, игнорирование необходимости социальной изоляции никак нельзя назвать адекватным, поскольку в данный момент карантинные меры являются единственными эффективными для недопущения распространения пандемии. Кроме того, чем жестче они будут и чем раньше местные власти их внедрят, тем меньше будет загрузка больниц во время настоящей вспышки болезни. А от этого напрямую зависит количество выживших и зараженных.

Тем не менее, в МОЗ продолжают что-то требовать от местных властей, но при этом сами побеждают проблему путем ее игнорирования.

- Оперативный штаб при Министерстве здравоохранения будет получать и обрабатывать информацию от местных исполнительных органов о том, как выполняется карантин. После этого мы будем решать, как реагировать на нарушение постановления Кабмина о карантине, однако это 100% будет административная и уголовная ответственность, - заявил медик, принимающий непосредственное участие в создании ситуацией, которая не находится на контроле.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не отстреливают реальной картины, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.