Италия расширяет карантин на всю страну

Италия расширяет карантин на всю страну

Во вторник, 10 марта, Италия расширяет меры по борьбе с китайским коронавирусом на всю страну.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на BBC.

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, люди могут выходить на улицу лишь ради работы или в случае ЧП, однако им все же лучше оставаться дома. Также политик добавил, что отныне на территории республики приостановляются все спортивные мероприятия.

Отметим, что по состоянию на 10 марта, в Италии от осложнений COVID-19 умерли 463 человека, еще 9 172 были инфицированы. Ранее для борьбы с инфекцией итальянские власти закрыли на карантин северные регионы страны, включая Венецию и Милан.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.