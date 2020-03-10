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Италия расширяет карантин на всю страну

08:40
Италия расширяет карантин на всю страну - фото 1
Италия расширяет карантин на всю страну

Во вторник, 10 марта, Италия расширяет меры по борьбе с китайским коронавирусом на всю страну.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на BBC.

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, люди могут выходить на улицу лишь ради работы или в случае ЧП, однако им все же лучше оставаться дома. Также политик добавил, что отныне на территории республики приостановляются все спортивные мероприятия.

Италия расширяет карантин на всю страну - фото 196988

Отметим, что по состоянию на 10 марта, в Италии от осложнений COVID-19 умерли 463 человека, еще 9 172 были инфицированы. Ранее для борьбы с инфекцией итальянские власти закрыли на карантин северные регионы страны, включая Венецию и Милан.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.

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Украинская правда
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