Польша введет санитарный кордон с Украиной

Польша введет санитарный кордон с Украиной

В ближайшее время Польша введет санитарный кордон со всем соседними государствами, включая Украину.

Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - заявил глава МВД Польши, отметив, что этот режим будет действовать круглосуточно.

"Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", - подчеркнул Каминский.

Напомним, что по состоянию на 9 марта в Европе не осталось ни одной страны, где не был бы зафиксирован китайский коронавирус. Самая сложная ситуация сложилась в Италии: за прошедшие сутки в этой стране от осложнений COVID-19 умерли 97 человек.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.