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Польша введет санитарный кордон с Украиной

21:28
Польша введет санитарный кордон с Украиной - фото 1
Польша введет санитарный кордон с Украиной

В ближайшее время Польша введет санитарный кордон со всем соседними государствами, включая Украину.

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Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - заявил глава МВД Польши, отметив, что этот режим будет действовать круглосуточно.

"Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", - подчеркнул Каминский.

Напомним, что по состоянию на 9 марта в Европе не осталось ни одной страны, где не был бы зафиксирован китайский коронавирус. Самая сложная ситуация сложилась в Италии: за прошедшие сутки в этой стране от осложнений COVID-19 умерли 97 человек.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.

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Новости Украина
Укринформ
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