Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

20:18
Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко - фото 1
Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

В среду, 1 апреля, Печерский суд Киев определил меру пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Убийство Гандзюк: Суд вновь рассмотрел причастность Левина

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела, сторона обвинения настаивала на продлении ареста Кузьменко из-за риска побега подозреваемой и уничтожения доказательств по делу. В свою очередь адвокаты женщины настаивали на ее освобождении из-под стражи. Позже слово получила и сама Юлия Кузьменко.

"Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено — электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу", - заявила подозреваемая.

Однако суд не внял ее мольбам: Фемида продлила арест Кузьменко до 30 мая.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.

4 февраля 2020 г. подозреваемой продлили арест.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Павел Шеремет суд Юлия Кузьменко Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ - фото 1
COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ
22:20
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса - фото 1
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса
17:40
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать? - фото 1
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать?
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00