Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

В среду, 1 апреля, Печерский суд Киев определил меру пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела, сторона обвинения настаивала на продлении ареста Кузьменко из-за риска побега подозреваемой и уничтожения доказательств по делу. В свою очередь адвокаты женщины настаивали на ее освобождении из-под стражи. Позже слово получила и сама Юлия Кузьменко.

"Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено — электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу", - заявила подозреваемая.

Однако суд не внял ее мольбам: Фемида продлила арест Кузьменко до 30 мая.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.

4 февраля 2020 г. подозреваемой продлили арест.