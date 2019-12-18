Убийство Шеремета: адвокаты обжаловали арест подозреваемой Кузьменко

Адвокат попытается вытащить Кузьменко из СИЗО

В среду, 18 декабря, юристы, которые пытаются добиться справедливости и доказать, что детский хирург Юлия Кузьменко вообще не причастна к взрыву авто в центре Киева, в ходе которого погиб Павел Шеремет, подали апелляцию на решение Печерского райсуда столицы.

Адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook опубликовал фотографию документа, свидетельствующую о том, что в ближайшее время меру пресечения для Кузьменко могут пересмотреть.

"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал юрист.

В жалобе защита подозреваемой указала, что решение суда о помещении волонтера и врача под стражу было принято с "существенным нарушением требований уголовного процессуального закона", а сам арест был "необоснованным и немотивированным".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.