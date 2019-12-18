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Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

09:20
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания - фото 1
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Сержант ССО Андрей Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Об этом заявила "Группа правовой защиты Антоненко" в Facebook.

"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - заявили юристы и подчеркнули, что ветеран АТО продолжает держаться.

Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания - фото 192980

"Настроение в него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его «назначили» подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта из тех, что выдвигают против него", - отметили адвокаты.

Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания - фото 192981

Напомним, 12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования по делу Павла Шеремета. По версии правоохранителей, убийство журналиста организовала и спланировала преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. По версии следствия, подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

В пятницу, 13 декабря 2019 г. подозреваемых в убийстве журналиста отправили под арест до 8 февраля 2020 г.г.

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