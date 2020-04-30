Копы и прокурорские накрыли базу 3 полка спецназа и говорят о "самом масштабном схроне"

В ОГП победили склад спецназа

Вечером в среду, 29 апреля, в Офисе генерального прокурора отчитались о какой-то невероятной по масштабам спецоперации по обнаружению "нелегального оружия" в Днепропетровской области. Копы и военные прокуроры якобы накрыли схрон с почти 100 тоннами боеприпасов.

Правоохранители якобы нашли БМП, БТР, противотанковую пушку, минометы различных калибров, многочисленные ПТРК и АГС, а также автоматы, пулеметы и другое вооружение.

"Открыто уголовное производство по части первой статьи 263 УК Украины - "Незаконное обращение с оружием". Правоохранители устанавливают происхождение вооружения и причастных лиц", - победоносно заявили в Офисе генпрокурора.

Впрочем, вся эпичность ситуации заключается в том, что со "схроном нелегального оружия" накрытый силовиками склад имеет столько же общего, сколько и у встреченной Зеленским "Мрии" с гуманитарными грузами.

На самом деле, подчиненные генпрокурорши ворвались на базу третьего полка специального назначения ВСУ, а вся техника и боеприпасы уже несколько месяцев как были приняты на баланс ВСУ бойцами Украинской добровольческой армии. Соответствующие решения принял главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Какого прокурорские ворвались на базу спецназа и описали имущество ВСУ, неизвестно. Тем не менее, источники журналиста Юрия Бутусова называют произошедшее "клоунадой и показухой":

- Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. На базе находится охрана 3 полка спецназа. В феврале 2020-го вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемой".